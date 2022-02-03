В ЕС назвали условие выдачи ковид-сертификата привитым российскими вакцинами
Привитые российскими вакцинами, а также впоследствии бустерной вакциной, одобренной в Евросоюзе, смогут получить европейские ковид-сертификаты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — сказал он.
Виганд отметил, что Еврокомиссия продлила действие системы COVID-сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023 г.
Так называемые «зеленые паспорта», или ковид-сертификаты, были введены в Евросоюзе в июле 2021 г. Они позволяют облегчить гражданам Евросоюза и туристам перемещение между странами ЕС. «Зеленые паспорта» содержат информацию трех типов — данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по ЕС в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.