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В ЕС назвали условие выдачи ковид-сертификата привитым российскими вакцинами

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Привитые российскими вакцинами, а также впоследствии бустерной вакциной, одобренной в Евросоюзе, смогут получить европейские ковид-сертификаты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — сказал он.

Виганд отметил, что Еврокомиссия продлила действие системы COVID-сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023 г.

Так называемые «зеленые паспорта», или ковид-сертификаты, были введены в Евросоюзе в июле 2021 г. Они позволяют облегчить гражданам Евросоюза и туристам перемещение между странами ЕС. «Зеленые паспорта» содержат информацию трех типов — данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по ЕС в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных