В ЕС назвали условие выдачи ковид-сертификата привитым российскими вакцинами

Так называемые «зеленые паспорта», или ковид-сертификаты, были введены в Евросоюзе в июле 2021 г. Они позволяют облегчить гражданам Евросоюза и туристам перемещение между странами ЕС. «Зеленые паспорта» содержат информацию трех типов — данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по ЕС в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.