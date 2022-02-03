МИД объявил меры в ответ на блокировку RT DE в Германии
МИД России в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом, сообщает пресс-служба ведомства.
«Российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер:... инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении МИДа.
Среди других мер, запланированных в ведомстве, закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращение ее спутникового и иного вещания. Помимо этого, МИД планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
«Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована», — добавили в МИДе.
Ранее Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.
Немецкий медиарегулятор считает, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет базирующаяся в Берлине продюсерская компания RT DE Productions GmbH. В RT утверждают, что она не несет ответственности за вещание на немецком и не осуществляет вещание в принципе, а лишь производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы. В холдинге пообещали, что обжалуют решение в суде, а RT DE продолжит вещание из Москвы.