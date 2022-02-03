МИД объявил меры в ответ на блокировку RT DE в Германии

Немецкий медиарегулятор считает, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет базирующаяся в Берлине продюсерская компания RT DE Productions GmbH. В RT утверждают, что она не несет ответственности за вещание на немецком и не осуществляет вещание в принципе, а лишь производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы. В холдинге пообещали, что обжалуют решение в суде, а RT DE продолжит вещание из Москвы.