Путин заявил об отсутствии планов по введению новых ковидных ограничений

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 3 февраля, в России за сутки выявили 155 768 случаев заражения вирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. За сутки умерли 667 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.