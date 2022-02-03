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Путин заявил об отсутствии планов по введению новых ковидных ограничений

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить новый локдаун в России. Об этом он сказал в ходе заседания форума «Деловая Россия».

«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в данный момент на фоне особенностей протекания заболевания у граждан, вызванного штаммом «омикрон», обсуждаются предложения снять ограничения для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. «Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — отметил президент.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 3 февраля, в России за сутки выявили 155 768 случаев заражения вирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. За сутки умерли 667 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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