Путин заявил об отсутствии планов по введению новых ковидных ограничений
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить новый локдаун в России. Об этом он сказал в ходе заседания форума «Деловая Россия».
«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в данный момент на фоне особенностей протекания заболевания у граждан, вызванного штаммом «омикрон», обсуждаются предложения снять ограничения для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. «Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — отметил президент.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 3 февраля, в России за сутки выявили 155 768 случаев заражения вирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. За сутки умерли 667 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.