В НАК заявили о предотвращении терактов в образовательных учреждениях
Несколько терактов в образовательных учреждениях было предотвращено за последнее время, к большинству из них причастны сторонники запрещенного в России, признанного террористическим движения «Колумбайн», сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным комитета, теракты готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.
«В своем выступлении на заседании председатель НАК (директор ФСБ) Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций», — говорится в сообщении.
С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Они поступали, в частности, в школы в Саратове, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.
В ходе ежегодной пресс-конференции в конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время в России предотвратили более 100 нападений на учебные заведения.