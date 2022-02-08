Яровая предложила ввести уголовную ответственность за многократное вождение без прав

На виновного будет налагаться штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере доходов за период от года до двух лет, ему могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишение свободы сроком до двух лет. Если осужденный по новой статье вновь допустит такое нарушение, максимальный срок лишения свободы увеличится до трех лет с лишением права занимать определенные должности до шести лет.