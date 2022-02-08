Яровая предложила ввести уголовную ответственность за многократное вождение без прав
В России необходимо ужесточить административную ответственность за вождение без прав, а также установить уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства за аналогичное повторное нарушение. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение.
Сейчас за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 30 000 руб., а также административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.
Яровая предлагает установить диапазон штрафа от 50 000 до 100 000 руб. Она также считает, что водителей, получивших штрафы за езду без прав дважды, необходимо после трех таких правонарушений привлекать уже к уголовной ответственности. Параллельно предлагается ввести новые отягчающие обстоятельства «и установить повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления транспортным средством, совершающих преступления, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть пешехода».
Как сообщает «Интерфакс», рабочая группа согласовала свою позицию по вопросу конфискации транспортного средства за злостные нарушения ПДД. Это предлагается делать в трех случаях: при повторном управлении в состоянии опьянения, при опасном вождении и при управлении водителями, лишенными прав.
«Мы предварительно все эти новеллы проработали и с МВД, и с Министерством юстиции, и у нас есть общее понимание того, что такой алгоритм возможных решений на современном этапе будет адекватной мерой», — заявила Яровая.
Закон об уголовной ответственности за опасное вождение для лишенных прав автомобилистов действует с 10 января. Уголовное наказание будет грозить автомобилистам после двукратного нарушения правил дорожного движения, если они признаны административными нарушениями. Мера будет распространяться на такие нарушения, как превышение скорости на 60 км в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения.
На виновного будет налагаться штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере доходов за период от года до двух лет, ему могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишение свободы сроком до двух лет. Если осужденный по новой статье вновь допустит такое нарушение, максимальный срок лишения свободы увеличится до трех лет с лишением права занимать определенные должности до шести лет.