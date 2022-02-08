Генпрокуратура направила дело Абызова в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра Михаила Абызова и других фигурантов уголовного дела, ведомство направило его на рассмотрение в Гагаринский суд Москвы, говорится на сайте ведомства.
Фигурантов дела обвинили по пяти статьям: создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
По данным следствия, преступное сообщество, куда входили Абызов и его партнеры, в период с 2012 по 2018 г. похитило 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, от незаконной предпринимательской деятельности они получили доход более чем в 32,5 млрд руб. Фигурантов дела, их имущество и имущество подконтрольных им компаний арестовали.
В конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г., когда был министром открытого правительства. Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров более 32 млрд руб. в пользу государства. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск.
8 сентября 2021 г. Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства — по $22 млн и $104,5 млн соответственно. Сначала кредитная организация собиралась оспорить решение, но затем заключила с Генпрокуратурой мировое соглашение, подразумевающее отказ от оспаривания действий друг друга по данному вопросу.