В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Госпитализированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, врачи оказывают ему необходимую медпомощь, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
О госпитализации Жириновского ранее сообщило агентство «РИА Новости». Позже информацию о госпитализации депутата подтвердил Минздрав. По данным врачей, политик находится в больнице со 2 февраля. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у политика выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония.
В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на коронавирус, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.