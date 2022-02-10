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«Коммерсантъ»: Жириновский две недели скрывал COVID-19

Ведомости

Госпитализированный с COVID-19 лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Минздраву источник. По данным собеседника газеты, 75-летний Жириновский почувствовал недомогание две недели назад, после чего его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Как пишет издание, в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский решил временно перейти на домашний карантин в профилактических целях на фоне распространения штамма «омикрон». Об истинных же причинах его перехода на удаленную работу знали лишь личные охранники, помощники и руководитель аппарата.

Сообщается, что политик попросил врачей сохранить информацию в тайне, чтобы не усиливать позиции противников идеи вакцинации. Жириновский ранее выступал за введение жестких санкций, вплоть до уголовного наказания, для выступающих против вакцинации. В декабре глава ЛДПР рассказывал, что прививался восемь раз: для первых трех уколов он выбрал «Спутник V», затем трижды привился «ЭпиВакКороной», а для седьмой и восьмой дозы использовал «КовиВак».

Уже 2 февраля у политика диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение, сообщил источник «Коммерсанта». В тот же день он был доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве с «омикроном». Накануне в Минздраве сообщили, что состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее по теме: В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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