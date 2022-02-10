«Коммерсантъ»: Жириновский две недели скрывал COVID-19

Сообщается, что политик попросил врачей сохранить информацию в тайне, чтобы не усиливать позиции противников идеи вакцинации. Жириновский ранее выступал за введение жестких санкций, вплоть до уголовного наказания, для выступающих против вакцинации. В декабре глава ЛДПР рассказывал, что прививался восемь раз: для первых трех уколов он выбрал «Спутник V», затем трижды привился «ЭпиВакКороной», а для седьмой и восьмой дозы использовал «КовиВак».