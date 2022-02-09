В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, его состояние оценивается как «стабильное», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе. В ведомстве также подтвердили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля — у него выявили омикрон-штамм коронавируса.
Информация о госпитализации Жириновского появилась ранее днем. Telegram-канал Mash сообщал, что политика госпитализировали с COVID-19 и поражением 50-75% легких. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония.