В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского

«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе. В ведомстве также подтвердили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля — у него выявили омикрон-штамм коронавируса.