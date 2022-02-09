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В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, его состояние оценивается как «стабильное», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе. В ведомстве также подтвердили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля — у него выявили омикрон-штамм коронавируса.

Информация о госпитализации Жириновского появилась ранее днем. Telegram-канал Mash сообщал, что политика госпитализировали с COVID-19 и поражением 50-75% легких. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония.

Ранее по теме: «РИА Новости» сообщили о госпитализации Жириновского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных