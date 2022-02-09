«РИА Новости» сообщили о госпитализации Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, которая находится в ведении управделами президента России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Да, он сейчас в ЦКБ», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил диагноз политика. В ЦКБ не стали комментировать информацию.
В пресс-службе ЛДПР ТАСС сообщили, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновского госпитализировали с COVID-19 и поражением 50-75% легких. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония.