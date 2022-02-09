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«РИА Новости» сообщили о госпитализации Жириновского

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, которая находится в ведении управделами президента России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Да, он сейчас в ЦКБ», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил диагноз политика. В ЦКБ не стали комментировать информацию.

В пресс-службе ЛДПР ТАСС сообщили, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновского госпитализировали с COVID-19 и поражением 50-75% легких. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных