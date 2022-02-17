В Госдуму внесли законопроект о запрете главам госучреждений заниматься коммерцией

Должностные обязанности глав муниципальных учреждений «связаны со значительными коррупционными рисками», говорится в пояснительной записке к документу. Нововведения будут способствовать «добросовестному осуществлению полномочий» руководителями госучреждений, не позволят им действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, а также лоббировать их интересы, и помогут исключить вероятность возникновения ситуации конфликта интересов, считают авторы законопроекта. Если документ одобрят, он может вступить в силу 1 января 2023 г.