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В Госдуму внесли законопроект о запрете главам госучреждений заниматься коммерцией

Ведомости

Парламент Астраханской области внес в Госдуму законопроект, который предполагает запрет руководителям государственных учреждений занимать оплачиваемые должности.

Такие лица не смогут заниматься оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Кроме того, предлагается запретить им быть учредителями или участниками иного юрлица, заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах и органах местного самоуправления, а также быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации. Исключение составляют случаи, когда участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности руководителя госоргана.

Должностные обязанности глав муниципальных учреждений «связаны со значительными коррупционными рисками», говорится в пояснительной записке к документу. Нововведения будут способствовать «добросовестному осуществлению полномочий» руководителями госучреждений, не позволят им действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, а также лоббировать их интересы, и помогут исключить вероятность возникновения ситуации конфликта интересов, считают авторы законопроекта. Если документ одобрят, он может вступить в силу 1 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных