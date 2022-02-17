В Госдуму внесли законопроект о запрете главам госучреждений заниматься коммерцией
Парламент Астраханской области внес в Госдуму законопроект, который предполагает запрет руководителям государственных учреждений занимать оплачиваемые должности.
Такие лица не смогут заниматься оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Кроме того, предлагается запретить им быть учредителями или участниками иного юрлица, заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах и органах местного самоуправления, а также быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации. Исключение составляют случаи, когда участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности руководителя госоргана.
Должностные обязанности глав муниципальных учреждений «связаны со значительными коррупционными рисками», говорится в пояснительной записке к документу. Нововведения будут способствовать «добросовестному осуществлению полномочий» руководителями госучреждений, не позволят им действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, а также лоббировать их интересы, и помогут исключить вероятность возникновения ситуации конфликта интересов, считают авторы законопроекта. Если документ одобрят, он может вступить в силу 1 января 2023 г.