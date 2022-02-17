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В России за сутки выявили 180 622 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 180 622 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель растет второй день подряд. Умерли от COVID-19 790 человек — это максимум с начала января.

За весь период в России выявили 14 840 502 случая заражения. 11 828 475 пациентов вылечились от вируса, 343 173 – скончались.

В Москве за сутки выявили 9705 случаев коронавируса после 11 262 случаев днем ранее. 955 человек с COVID-19 было госпитализировано, 85 – скончались.

Высокий прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 16 595 случаев, Красноярском крае – 7617, Пермском крае – 5305, Воронежской области – 5095, Новосибирской области – 5043 случая.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,9%, сообщил оперштаб 11 февраля. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных