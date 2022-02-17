В России за сутки выявили 180 622 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 180 622 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель растет второй день подряд. Умерли от COVID-19 790 человек — это максимум с начала января.
За весь период в России выявили 14 840 502 случая заражения. 11 828 475 пациентов вылечились от вируса, 343 173 – скончались.
В Москве за сутки выявили 9705 случаев коронавируса после 11 262 случаев днем ранее. 955 человек с COVID-19 было госпитализировано, 85 – скончались.
Высокий прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 16 595 случаев, Красноярском крае – 7617, Пермском крае – 5305, Воронежской области – 5095, Новосибирской области – 5043 случая.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,9%, сообщил оперштаб 11 февраля. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.