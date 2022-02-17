Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что министерство приняло решение оптимизировать штаты загранучреждений на Украине в связи с опасениями возможных провокаций Киева или третьих стран. За день до этого об эвакуации своих посольств на Украине сообщили власти США, Великобритании и Израиля. Этому предшествовали сообщения СМИ, в частности The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писала, что 16 февраля состоится вторжение России.