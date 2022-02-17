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Общество

Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании

Ведомости

Посольство России в Киеве опровергло факт пожара в своем здании, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставителя.

«Пожара у нас нет, ничто не горит», — сказал собеседник агентства.

Пресс-атташе российского посольства Денис Голенко отметил в беседе с «РИА Новости», что дипломатическое ведомство работает в штатном режиме. Он также подчеркнул, что эвакуации сотрудников посольства не проводилось. «Речь шла об оптимизации персонала. И на данный момент этот вопрос находится в активной проработке», – уточнил Голенко.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что из здания российского посольства в Киеве идет дым.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что министерство приняло решение оптимизировать штаты загранучреждений на Украине в связи с опасениями возможных провокаций Киева или третьих стран. За день до этого об эвакуации своих посольств на Украине сообщили власти США, Великобритании и Израиля. Этому предшествовали сообщения СМИ, в частности The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писала, что 16 февраля состоится вторжение России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий на Украине на время вернуться на родину. Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных