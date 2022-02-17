Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании
Посольство России в Киеве опровергло факт пожара в своем здании, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставителя.
«Пожара у нас нет, ничто не горит», — сказал собеседник агентства.
Пресс-атташе российского посольства Денис Голенко отметил в беседе с «РИА Новости», что дипломатическое ведомство работает в штатном режиме. Он также подчеркнул, что эвакуации сотрудников посольства не проводилось. «Речь шла об оптимизации персонала. И на данный момент этот вопрос находится в активной проработке», – уточнил Голенко.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что из здания российского посольства в Киеве идет дым.
12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что министерство приняло решение оптимизировать штаты загранучреждений на Украине в связи с опасениями возможных провокаций Киева или третьих стран. За день до этого об эвакуации своих посольств на Украине сообщили власти США, Великобритании и Израиля. Этому предшествовали сообщения СМИ, в частности The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писала, что 16 февраля состоится вторжение России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий на Украине на время вернуться на родину. Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины.