В России начали действовать QR-коды для неофициально переболевших COVID-19

При этом требования к уровню антител при оформлении такого сертификата нет. Достаточно их наличия в организме, сообщили в Минздраве. Также сертификат может быть оформлен при наличии антител и положительного ПЦР-теста: тогда день, в который он был получен, будет считаться датой установления диагноза, и срок действия QR-кода составит один год.