В России начали действовать QR-коды для неофициально переболевших COVID-19
Россияне смогут с 21 февраля получить сертификат переболевшего COVID-19 по результату теста на антитела к коронавирусу, говорится в приказе Минздрава. Раньше сертификат могли получить только привитые и переболевшие, а также те, у кого был медицинский отвод от вакцинации. Сертификат выдавался сроком на год.
Согласно документу, с 21 февраля COVID-сертификат будет содержать данные о полном курсе вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или о наличии на Едином портале информации о положительном тесте на антитела. Срок действия сертификата составляет полгода с даты получения результата анализа.
При этом требования к уровню антител при оформлении такого сертификата нет. Достаточно их наличия в организме, сообщили в Минздраве. Также сертификат может быть оформлен при наличии антител и положительного ПЦР-теста: тогда день, в который он был получен, будет считаться датой установления диагноза, и срок действия QR-кода составит один год.
В российских регинах власти могут сами определять конкретные объекты, для посещение которых нужно предъявить QR-код. Например, в Москве они нужны для похода в театры или музеи. В Татарстане с 22 ноября 2021 г. сертификат был обязательным для проезда в общественном транспорте. С 21 февраля их отменили.