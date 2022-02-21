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Общество

В России начали действовать QR-коды для неофициально переболевших COVID-19

Ведомости

Россияне смогут с 21 февраля получить сертификат переболевшего COVID-19 по результату теста на антитела к коронавирусу, говорится в приказе Минздрава. Раньше сертификат могли получить только привитые и переболевшие, а также те, у кого был медицинский отвод от вакцинации. Сертификат выдавался сроком на год.

Согласно документу, с 21 февраля COVID-сертификат будет содержать данные о полном курсе вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или о наличии на Едином портале информации о положительном тесте на антитела. Срок действия сертификата составляет полгода с даты получения результата анализа.

При этом требования к уровню антител при оформлении такого сертификата нет. Достаточно их наличия в организме, сообщили в Минздраве. Также сертификат может быть оформлен при наличии антител и положительного ПЦР-теста: тогда день, в который он был получен, будет считаться датой установления диагноза, и срок действия QR-кода составит один год.

В российских регинах власти могут сами определять конкретные объекты, для посещение которых нужно предъявить QR-код. Например, в Москве они нужны для похода в театры или музеи. В Татарстане с 22 ноября 2021 г. сертификат был обязательным для проезда в общественном транспорте. С 21 февраля их отменили.

Ранее по теме: Почему QR-код для людей с антителами будет выдаваться на полгода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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