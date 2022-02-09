Почему QR-код для людей с антителами будет выдаваться на полгода

Почему QR-код для людей с антителами будет выдаваться на полгодаЭксперты считают, что такой срок мотивирует людей вакцинироваться
Люди с антителами к коронавирусу с 21 февраля 2022 г. смогут получить QR-код, следует из приказа Минздрава. Сертификат будет действовать полгода, получить его можно однократно. Специалисты полагают, что установленный срок имеет слабое обоснование: он принят как послабление для тех, кто не получил медицинскую помощь в период болезни.
Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме, сообщили в Минздраве. Также сертификат может быть оформлен при наличии антител и положительного ПЦР-теста: тогда день, в который он был получен, будет считаться датой установления диагноза, и срок действия QR-кода составит один год.
Если с вакцинацией и перенесенным заболеванием все понятно – от установленной даты можно отмерить год до ревакцинации, то с антителами такой точки отсчета нет, объясняет доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По словам эксперта, проводилось очень много исследований по поводу того, какой титр антител считать защитным, а какой нет, но к единому мнению не пришли. «Поэтому срок полгода был взят для того, чтобы как можно быстрее люди прошли вакцинацию после когда-то перенесенного заболевания», – считает Вознесенский. По его словам, давать такой сертификат на год без измерения уровня антител было бы «не совсем логично».
Полгода – это средний срок, когда уровень антител падает настолько, что требует коррекции: либо нужна прививка, либо переболеть, говорит врач-эксперт Тимур Пестерев.
Приказ Минздрава совершенствует уже существующую практику выдачи вакцинированным и переболевшим «пропуска», который позволяет беспрепятственно участвовать в общественной жизни, но сама эта практика не имеет научных оснований и придумана для того, чтобы побуждать людей делать прививки, говорит эпидемиолог Василий Власов. По словам Власова, исследований о сроке сохранения иммунитета после перенесенной болезни в России нет вообще, а в мире – очень мало.
«Ориентиром считается полгода, и это примерно соответствует данным, которые были собраны о вакцинированных в течение года», – отмечает Власов. Эксперт считает, что в России это послабление было вынужденным, так как большое число переболевших либо имеет отрицательный ПЦР-тест, либо не обращались за медпомощью.
Как еще получить QR-код
Получить QR-код можно после вакцинации вторым компонентом вакцины, зарегистрированной в Росси: «Спутником V», «Ковиваком», «Эпиваккороной». Положен сертификат и тем, кто привьется однокомпонентным «Спутником лайт»: он появится спустя 21 день после даты прививки, за это время формируется иммунитет к коронавирусу. Сертификаты действуют год.
Те, кто официально переболел COVID-19, также могут получить сертификат. Для этого врач должен зафиксировать факт выздоровления, а медицинская организация внести данные пациента в регистр больных COVID-19. Сертификат действителен год с даты выздоровления.
QR-код выдается тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, он действует 48 часов.
Найти сертификат можно в личном кабинете на сайте госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.
Бумажную версию можно получить в МФЦ, предъявив паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
С 1 февраля информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации от коронавируса также должна передаваться на сайт госуслуг и вноситься в ковид-сертификат. Медотвод на 30 дней устанавливает врач-специалист, на более долгий срок – врачебная комиссия. Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний: бессрочными являются гиперчувствительность к компонентам вакцины и их аналогам, тяжелая аллергия и осложнения после введения первой из двух доз вакцины. К тяжелым осложнениям относятся анафилактический шок, ярко выраженная аллергия, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте укола.