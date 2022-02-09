Почему QR-код для людей с антителами будет выдаваться на полгода

Если с вакцинацией и перенесенным заболеванием все понятно – от установленной даты можно отмерить год до ревакцинации, то с антителами такой точки отсчета нет, объясняет доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По словам эксперта, проводилось очень много исследований по поводу того, какой титр антител считать защитным, а какой нет, но к единому мнению не пришли. «Поэтому срок полгода был взят для того, чтобы как можно быстрее люди прошли вакцинацию после когда-то перенесенного заболевания», – считает Вознесенский. По его словам, давать такой сертификат на год без измерения уровня антител было бы «не совсем логично».