Какие законы и правила ждут россиян в феврале 2022 года

Какие законы и правила ждут россиян в феврале 2022 годаИндексация пенсий, информация об аварийных домах, штрафы для бизнеса
«Ведомости» собрали важные изменения, которые ждут россиян в феврале.
Социальные выплаты увеличат
Часть социальных выплат и пособий для инвалидов, ветеранов и семей с детьми проиндексируют на 8,4%. В частности, вырастут пособия для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и работников, пострадавших на производстве.
Также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524 500 руб., на второго – до 693 100 руб.
С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию – ее проиндексируют на 8,6 %. Также им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %.
Должникам оставят прожиточный минимум
С 1 февраля средства на счетах должников в размере прожиточного минимума будут защищены от взыскания приставами. Граждане смогут подать заявление в службу судебных приставов с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить эти деньги.
Граждан проинформируют об аварийных домах
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут включать сведения о признании многоквартирного дома аварийным, а также сведения о непригодных для проживания квартирах и жилых домах.
Эту информацию органы власти и местного самоуправления с 1 февраля обязаны передавать в Росреестр, оттуда данные будут направляться в ЕГРН. Сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр до 1 июля 2022 г.
При покупке квартиры можно запросить выписку из ЕГРН и узнать актуальную информацию по этому вопросу.
Таиланд сократит карантин для привитых
С 1 февраля страна возобновляет программу Test&Go, которая позволяет полностью вакцинированным иностранным туристам отдыхать в любой провинции королевства без карантина уже на второй день пребывания в стране. Россиянам необходимо будет предоставить сертификат вакцинации «Спутником V». В Таиланде также одобрены Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Johnson & Johnson.
По программе Test&Go необходимо за 60 дней до поездки оформить ThailandPass с забронированным на два дня (первый и пятый) отелем SHA++, AQ, OQ или AHQ, получить отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до поездки. Также нужно сделать тест по прибытии и на пятый день. Тесты, отель и трансфер из аэропорта в первый день требуется забронировать заранее.
Первый день, согласно условиям Test&Go, туристы проводят в заранее забронированном отеле SHA++, AQ, OQ или AHQ. Далее они могут путешествовать по всему Таиланду. Вернуться в отель SHA++ в любой провинции, где есть такие отели нужно будет на пятый день пребывания в стране. Можно остаться в отеле, который был забронирован для первой ночи, можно переехать в другой.
В первый и пятый день туристы должны оставаться в своих номерах, чтобы получить результат ПЦР-теста. Если результат отрицательный, путешественники могут свободно отправиться в любую точку Таиланда.
Педофилам ужесточат наказание
С 8 февраля за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности будет грозить пожизненное лишение свободы.
Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.
«Платон» подорожает
С 1 февраля тариф системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным трассам будет увеличен на 20 коп. и составит 2,54 руб. за километр пробега. С 2022 г. тариф начнут ежегодно индексировать исходя из данных Росстата о фактической инфляции за предшествующий год.
Малый и средний бизнес поддержат онлайн
С 1 февраля стартует эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП), а также самозанятым и тем, кто планирует начать собственное дело. Различные сервисы объединят в новой экосистеме на базе цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.
Предполагается, что у каждого пользователя платформы будет свой цифровой профиль. В зависимости от стадии развития и потребностей предпринимателя ему будут предлагаться те или иные федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы, такие как «Старт бизнеса», «Налоговые услуги», «Получение кредита», «Конструктор документов» и «Законодательный бизнес-дайджест».
Порядок управления ПИФами поменяют
Изменится порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. С февраля они могут быть установлены нормативным актом Банка России.
Управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.
Появится штраф за отсутствие систем контроля за выбросами
С февраля вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц штраф составит от 20 000 до 40 000 руб., для юридических – от 100 000 до 200 000 руб.
Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.
Вырастет штраф за производство и оборот немаркированного табака и алкоголя
С 8 февраля он составит: для физлиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 30 000 до 50 000, для юрлиц от 300 000 до 500 000 руб.
Вводятся нормы для перевозки немаркированного табака и алкоголя: для табачных изделий – не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака или всех этих изделий общим весом не более 250 граммов на человека.
Немаркированного алкоголя можно провозить не более 10 литров на человека.
Штраф за превышение нормы составит от 15 000 до 25 000 руб., а саму продукцию конфискуют.