Какие законы и правила ждут россиян в феврале 2022 года

Первый день, согласно условиям Test&Go, туристы проводят в заранее забронированном отеле SHA++, AQ, OQ или AHQ. Далее они могут путешествовать по всему Таиланду. Вернуться в отель SHA++ в любой провинции, где есть такие отели нужно будет на пятый день пребывания в стране. Можно остаться в отеле, который был забронирован для первой ночи, можно переехать в другой.