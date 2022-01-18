Минздрав уточнил правила установления медотвода при вакцинации от коронавируса
Медицинский отвод от прививки от коронавируса на 30 дней устанавливает врач-специалист, на более долгий срок — врачебная комиссия, говорится во временном порядке проведения вакцинации от коронавируса Минздрава. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
Согласно документу, перед тем как сделать прививку, врач должен измерить пациенту температуру и опросить его на наличие хронических заболеваний в стадии обострения, ОРЗ, болезней желудочно-кишечного тракта, иммудодефицита, рака крови и новообразований, тяжелых аллергических и аутоиммунных заболеваний, реакций на предыдущие прививки или осложнения после них, гиперчувствительности к компонентам вакцины, беременности и грудном вскармливании.
Прививку от коронавируса можно делать людям, у которых нет медотвода, говорится в документе. Перед прививкой врач должен объяснить пациенту необходимость вакцинации, возможные реакции на прививку и осложнения, последствия отказа прививаться. Если в инструкции к препарату указано, что его нужно применять с осторожностью при определенных болезнях, врач должен оценить соотношение пользы и риска для каждого отдельного пациента.
Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Бессрочными противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам вакцины и их аналогам, тяжелая аллергия и осложнения после введения первой из двух доз вакцины. К тяжелым осложнениям относятся анафилактический шок, ярко выраженная аллергия, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте укола.
Инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести являются временным противопоказанием к вакцинации на период острой фазы. При обострении хронических болезней прививки можно делать через 2-4 недели после выздоровления или до наступления ремиссии. При острых вирусных заболеваниях легкой степени тяжести или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинироваться разрешено при нормализации температуры тела.