Минздрав уточнил правила установления медотвода при вакцинации от коронавируса

Прививку от коронавируса можно делать людям, у которых нет медотвода, говорится в документе. Перед прививкой врач должен объяснить пациенту необходимость вакцинации, возможные реакции на прививку и осложнения, последствия отказа прививаться. Если в инструкции к препарату указано, что его нужно применять с осторожностью при определенных болезнях, врач должен оценить соотношение пользы и риска для каждого отдельного пациента.