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Общество

Минздрав уточнил правила установления медотвода при вакцинации от коронавируса

Ведомости

Медицинский отвод от прививки от коронавируса на 30 дней устанавливает врач-специалист, на более долгий срок — врачебная комиссия, говорится во временном порядке проведения вакцинации от коронавируса Минздрава. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, перед тем как сделать прививку, врач должен измерить пациенту температуру и опросить его на наличие хронических заболеваний в стадии обострения, ОРЗ, болезней желудочно-кишечного тракта, иммудодефицита, рака крови и новообразований, тяжелых аллергических и аутоиммунных заболеваний, реакций на предыдущие прививки или осложнения после них, гиперчувствительности к компонентам вакцины, беременности и грудном вскармливании.

Прививку от коронавируса можно делать людям, у которых нет медотвода, говорится в документе. Перед прививкой врач должен объяснить пациенту необходимость вакцинации, возможные реакции на прививку и осложнения, последствия отказа прививаться. Если в инструкции к препарату указано, что его нужно применять с осторожностью при определенных болезнях, врач должен оценить соотношение пользы и риска для каждого отдельного пациента. 

Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Бессрочными противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам вакцины и их аналогам, тяжелая аллергия и осложнения после введения первой из двух доз вакцины. К тяжелым осложнениям относятся анафилактический шок, ярко выраженная аллергия, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте укола.

Инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести являются временным противопоказанием к вакцинации на период острой фазы. При обострении хронических болезней прививки можно делать через 2-4 недели после выздоровления или до наступления ремиссии. При острых вирусных заболеваниях легкой степени тяжести или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинироваться разрешено при нормализации температуры тела.

Ранее по теме: Мурашко утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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