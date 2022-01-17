Мурашко утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести являются временными противопоказанием к вакцинации — на период острой фазы. При обострении хронических болезней прививки можно делать через 2-4 недели после выздоровления или до наступления ремиссии. При острых вирусных заболеваниях легкой степени тяжести или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинироваться разрешено при нормализации температуры тела.