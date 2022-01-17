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Общество

Мурашко утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Ведомости

Бессрочными противопоказаниями к прививкам от коронавируса являются гиперчувствительность к компонентам препарата и их аналогам, тяжелые аллергические реакции и осложнения после введения первой из двух доз вакцины, следует из приказа, подписанного министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

К тяжелым осложнениям относятся анафилактический шок, ярко выраженная аллергия, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте укола.

Инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести являются временными противопоказанием к вакцинации — на период острой фазы. При обострении хронических болезней прививки можно делать через 2-4 недели после выздоровления или до наступления ремиссии. При острых вирусных заболеваниях легкой степени тяжести или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинироваться разрешено при нормализации температуры тела.

Людям со злокачественными образованиями нельзя прививаться «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком», беременным и кормящим — теми же препаратами, а также вакцинами «Гам-ковид-вак-лио», «Гам-ковид-вак-м» и «Спутник лайт», лицам старше 60 лет — всеми последними, исключение составляют «Эпиваккорона» и «Спутник лайт». Людям 12-18 лет разрешено вакцинироваться препаратом «Гам-ковид-вак-м» («Спутник М»).

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 80,2 млн граждан, из них 76,5 млн прошли полный курс вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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