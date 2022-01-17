Мурашко утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
Бессрочными противопоказаниями к прививкам от коронавируса являются гиперчувствительность к компонентам препарата и их аналогам, тяжелые аллергические реакции и осложнения после введения первой из двух доз вакцины, следует из приказа, подписанного министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
К тяжелым осложнениям относятся анафилактический шок, ярко выраженная аллергия, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте укола.
Инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести являются временными противопоказанием к вакцинации — на период острой фазы. При обострении хронических болезней прививки можно делать через 2-4 недели после выздоровления или до наступления ремиссии. При острых вирусных заболеваниях легкой степени тяжести или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинироваться разрешено при нормализации температуры тела.
Людям со злокачественными образованиями нельзя прививаться «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком», беременным и кормящим — теми же препаратами, а также вакцинами «Гам-ковид-вак-лио», «Гам-ковид-вак-м» и «Спутник лайт», лицам старше 60 лет — всеми последними, исключение составляют «Эпиваккорона» и «Спутник лайт». Людям 12-18 лет разрешено вакцинироваться препаратом «Гам-ковид-вак-м» («Спутник М»).
По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 80,2 млн граждан, из них 76,5 млн прошли полный курс вакцинации.