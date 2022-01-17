Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах
Совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал он в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений главы государства будут исключены пункты о принятии законопроектов о QR-кодах.
По его словам, такое решение было принято после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сообщила, что правительство решило отложить этот законопроект из-за изменений в эпидемиологической обстановке — волны «омикрона», новых характеристик этого штамма, новой динамики распространения болезни и нового режима протекания этой болезни у большинства инфицированных.
15 января января Кремль опубликовал перечень поручений президента, в которых указывалась необходимость доработки проекта закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» с учетом всех возможных жизненных ситуаций. Глава государства поручил доработать законопроект для «обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан». Среди возможных поправок в проект – использование отрицательного ПЦР-теста для посещения общественных мест, а также появление сертификатов для людей с противопоказаниями, срок действий которых установит Минздрав.
Правительство внесло в Госдуму проект закона о QR-кодах в общественных местах 12 ноября 2021 г. на фоне роста заболеваемости коронавирусом и высокой нагрузки на систему здравоохранения. По проекту этого документа с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении общественных мест обязывались, если бы решение утвердили на уровне региона, предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе, однако до 1 февраля разрешалось предъявлять ПЦР-тест.