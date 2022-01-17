Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, что было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, — волной омикрона, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот это, первый и второй пункт (имеется в виду принятие законопроектов о QR-кодах), конечно, их будем убирать, аннулировать», — сказал Песков.