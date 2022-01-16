Закон о QR-кодах в общественных местах не будут принимать в спешке

Незадолго до Володина 14 января о необходимости отложить второе чтение законопроекта с учетом новых обстоятельств заявили вице-премьер Татьяна Голикова и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Принятый 16 декабря 2021 г. в первом чтении законопроект, заявила Голикова, «готовился как мера реагирования на распространение штамма дельта»: «Сейчас это будут новые вызовы». Турчак подчеркнул, что инициатива готовилась в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма дельта, сейчас же распространяется штамм омикрон. Эту позицию поддержали в Госдуме. «Появился новый штамм и новые реалии, никто не знает, какая в связи с этим будет обстановка, – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. – Повлияла именно ситуация с омикроном, поскольку все готовилось к распространению штамма дельта, более тяжелого. У омикрона свои особенности, поэтому нужно время, чтобы понять, какие меры нужны для борьбы с ним».