Закон о QR-кодах в общественных местах не будут принимать в спешке

Закон о QR-кодах в общественных местах не будут принимать в спешкеНа законодательную повестку стал влиять новый штамм ковида
Совет Госдумы в понедельник, 17 января, обсудит вопрос о снятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах с рассмотрения нижней палаты парламента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, отложить рассмотрение инициативы предложили правительство и «Единая Россия».
Правительство внесло в Госдуму проект закона о QR-кодах в общественных местах 12 ноября 2021 г. на фоне роста заболеваемости коронавирусом и высокой нагрузки на систему здравоохранения. По проекту этого документа с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении общественных мест обязаны будут, если решение утвердят на уровне региона, предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе, однако до 1 февраля можно предъявить ПЦР-тест.
Незадолго до Володина 14 января о необходимости отложить второе чтение законопроекта с учетом новых обстоятельств заявили вице-премьер Татьяна Голикова и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Принятый 16 декабря 2021 г. в первом чтении законопроект, заявила Голикова, «готовился как мера реагирования на распространение штамма дельта»: «Сейчас это будут новые вызовы». Турчак подчеркнул, что инициатива готовилась в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма дельта, сейчас же распространяется штамм омикрон. Эту позицию поддержали в Госдуме. «Появился новый штамм и новые реалии, никто не знает, какая в связи с этим будет обстановка, – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. – Повлияла именно ситуация с омикроном, поскольку все готовилось к распространению штамма дельта, более тяжелого. У омикрона свои особенности, поэтому нужно время, чтобы понять, какие меры нужны для борьбы с ним».
В проекте программы законопроектной работы Госдумы на весеннюю сессию законопроекта о QR-кодах сейчас нет, следует из электронной базы документов нижней палаты парламента. «Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никакой спешки с принятием законопроекта нет и не будет», – заявил 14 января лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
После того как по поводу законопроекта высказались участники законотворческого процесса, на сайте Кремля вечером 14 января были обнародованы поручения президента Владимира Путина правительству и палатам парламента по итогам съезда РСПП. Они должны до 30 января доработать законопроект с учетом «обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан» и всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего закона. Кроме того, в поправках ко второму чтению нужно обеспечить получение всеми категориями граждан документов, подтверждающих проведение прививки, сведения о медотводе или подтверждающих, что гражданин переболел ковидом. Требуется также оценить, как принятие закона повлияет на различные отрасли экономики, говорится в поручении президента.
Пока у губернаторов и санитарных врачей регионов сейчас есть полномочия принимать решения о введении QR-кодов, отмечает собеседник «Ведомостей» на Охотном Ряду.