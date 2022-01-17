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В России за сутки выявили 30 726 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель превысил уровень в 30 000 случаев впервые с 11 декабря. Также за сутки скончались от COVID-19 670 человек.

За весь период пандемии в России выявили 10 834 260 случаев заражения. 9 878 371 пациент выздоровел от COVID-19, 321 990 — скончались.

В Москве за сутки выявили 7529 случаев заражения коронавирусом — показатель превышает отметку в 5000 случаев пятый день подряд. 736 пациентов за сутки госпитализировали с COVID-19, 515 человек находятся на ИВЛ.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных