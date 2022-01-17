В России за сутки выявили 30 726 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель превысил уровень в 30 000 случаев впервые с 11 декабря. Также за сутки скончались от COVID-19 670 человек.
За весь период пандемии в России выявили 10 834 260 случаев заражения. 9 878 371 пациент выздоровел от COVID-19, 321 990 — скончались.
В Москве за сутки выявили 7529 случаев заражения коронавирусом — показатель превышает отметку в 5000 случаев пятый день подряд. 736 пациентов за сутки госпитализировали с COVID-19, 515 человек находятся на ИВЛ.
По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.