Часть социальных выплат с 1 февраля вырастет на 8,4%

«Ежегодно для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению Президента будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребёнка», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.