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Общество

Часть социальных выплат с 1 февраля вырастет на 8,4%

Ведомости

Часть социальных выплат и пособий для инвалидов, ветеранов и семей с детьми 1 февраля будет проиндексирована на 8,4%, сообщила пресс-служба правительства. Пособия будут проиндексированы на фактический уровень инфляции.

«Ежегодно для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению Президента будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребёнка», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

В начале февраля вырастут выплаты для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и работников, пострадавших на производстве. Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Маткапитал на первого ребенка вырастет до 524 500 руб., а на второго и последующих – до 693 100 руб.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2022 г. минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 63 932,4 руб., а максимальный – до 360 153 руб. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71,238,96 руб. до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 руб. до 499 084,4 руб.

Ранее по теме: Минтруд напомнил о росте пособия по беременности и родам в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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