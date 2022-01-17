Минтруд напомнил о росте пособия по беременности и родам в 2022 году

В сообщении говорится, что если стаж работы женщины меньше полугода, пособие по беременности и родам будет выплачиваться в размере не больше МРОТ в месяц. Если в районе проживания семьи к зарплате применяются районные коэффициенты, на них будет увеличиваться такое пособие.