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Минтруд напомнил о росте пособия по беременности и родам в 2022 году

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Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2022 г. вырос до 63 932,4 руб., максимальный — до 360 164 руб., говорится в аккаунте Минтруда в Instagram. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71,238,96 руб. до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 руб. до 499 084,4 руб.

Минимальные размеры выросли за счет повышения МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 13 890 руб., а максимальные суммы — за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пояснили в Минтруде.

В сообщении говорится, что если стаж работы женщины меньше полугода, пособие по беременности и родам будет выплачиваться в размере не больше МРОТ в месяц. Если в районе проживания семьи к зарплате применяются районные коэффициенты, на них будет увеличиваться такое пособие.

В пресс-службе правительства сообщали, что с 2022 г. пособие по беременности и родам и выплата при рождении ребенка будут назначаться автоматически из Фонда социального страхования. Информацию о размере зарплаты и уходе в декрет в ФСС будет передавать работодатель, а данные о рождения ребенка поступят из информационной системы ЗАГС.

В 2021 г. максимальный размер пособия по беременности и родам за весь срок составлял 340 795 руб. при рождении одного ребенка и 474 244,5 руб. при рождении двух или больше детей. Такую выплату могли получить женщины с зарплатой не менее 73 000 руб. в месяц.

Ранее по теме: Пособия по беременности в России станут начислять автоматически с 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных