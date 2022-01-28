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Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 января этого года страховую пенсию проиндексируют на 8,6% относительно 2021 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, в целом средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.

В соответствии с законом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 1 января 2022 г. составит 6564,31 руб. вместо 6401,1 руб. ранее, с 1 января 2023 г. — 6931,91 вместо 6759,56 руб., с 1 января 2024 г. — 7313,17 вместо 7131,34 руб.

Изначально закон о федеральном бюджете России предполагал индексацию пенсий в 2022 г. на 5,9%. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, которая составила рекордные за шесть лет 8,39% по итогам 2021 г., президент России Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать размер выплат. Компенсацию недополученных в январе средств граждане получат задним числом.

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% «в ближайшее время» 12 января. Как отмечали в Совфеде, это сделают до конца января. В итоге Госдума приняла соответствующий законопроект 20 января, а Совфед одобрил его 26 января.

Как ранее сообщило Министерство финансов России, дополнительные расходы на индексацию пенсий не на 5,9%, а на 8,6% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем трат на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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