Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 января этого года страховую пенсию проиндексируют на 8,6% относительно 2021 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, в целом средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб., рассказали ранее в Совете Федерации. В 2021 г. эта сумма составляла примерно 17 443 руб.
В соответствии с законом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 1 января 2022 г. составит 6564,31 руб. вместо 6401,1 руб. ранее, с 1 января 2023 г. — 6931,91 вместо 6759,56 руб., с 1 января 2024 г. — 7313,17 вместо 7131,34 руб.
Изначально закон о федеральном бюджете России предполагал индексацию пенсий в 2022 г. на 5,9%. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, которая составила рекордные за шесть лет 8,39% по итогам 2021 г., президент России Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать размер выплат. Компенсацию недополученных в январе средств граждане получат задним числом.
Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% «в ближайшее время» 12 января. Как отмечали в Совфеде, это сделают до конца января. В итоге Госдума приняла соответствующий законопроект 20 января, а Совфед одобрил его 26 января.
Как ранее сообщило Министерство финансов России, дополнительные расходы на индексацию пенсий не на 5,9%, а на 8,6% составят 172,7 млрд руб. Таким образом, общий объем трат на индексацию страховой пенсии в этом году оценивается в 549,7 млрд руб.