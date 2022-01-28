Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Изначально закон о федеральном бюджете России предполагал индексацию пенсий в 2022 г. на 5,9%. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, которая составила рекордные за шесть лет 8,39% по итогам 2021 г., президент России Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать размер выплат. Компенсацию недополученных в январе средств граждане получат задним числом.