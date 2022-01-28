Россияне назвали наиболее привлекающие их города для жизни на пенсии

Каждый пятый (21%) опрошенный выбрал бы Ялту из-за низкого уровня стресса и суеты, а также хорошей экологии. Кроме того, 36% таких граждан высоко оценивают уровень медицины в городе. 17% хотели бы на пенсии жить в Краснодаре, а 14% — в Калининграде. Ещё 14% опрошенных заявили о готовности на пенсии жить в Екатеринбурге, 13% выбрали Иркутск, а 11% — Новосибирск. Остальные города набрали меньше 10% голосов.