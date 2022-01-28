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Общество

Россияне назвали наиболее привлекающие их города для жизни на пенсии

Ведомости

Каждый третий россиянин (32%) после выхода на пенсию хотел бы жить в Москве, следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 7000 пользователей из всех регионов страны при участии «СберНПФ».

Таким образом, столица стала наиболее часто упоминаемым местом, где граждане хотели бы жить после завершения карьеры. Объясняя свой выбор, почти половина (48%) респондентов, выбравших этот город, признались, что их привлекает развитая инфраструктура. Еще 40% указали на наличие возможности для продолжения трудовой деятельности, а 37% — на высокий уровень медицины.

Вторым по популярности городом стал Сочи, где хотели бы жить на пенсии 27% опрошенных. Они считают, что там хорошая экология, лучшие условия для жизни с семьей и тоже хорошо развита медицина.

Третье место занял Санкт-Петербург, где хотел бы провести старость каждый четвертый респондент (26%). Люди указали на развитую инфраструктуру города, возможность проживания недалеко от семьи и друзей, а также на то, что там можно продолжать работать.

Каждый пятый (21%) опрошенный выбрал бы Ялту из-за низкого уровня стресса и суеты, а также хорошей экологии. Кроме того, 36% таких граждан высоко оценивают уровень медицины в городе. 17% хотели бы на пенсии жить в Краснодаре, а 14% — в Калининграде. Ещё 14% опрошенных заявили о готовности на пенсии жить в Екатеринбурге, 13% выбрали Иркутск, а 11% — Новосибирск. Остальные города набрали меньше 10% голосов.

В целом 67% респондентов готовы переехать в другой город после выхода на пенсию. Треть из них могли бы ради этого продать имеющееся жилье. 23% участников исследования планируют жить на выплаты от государства, а 22% — сдавать недвижимость в аренду. Еще 17% намерены обеспечивать себя благодаря своему бизнесу. Меньше всего опрошенных — 7% — рассчитывают на помощь детей и других родственников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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