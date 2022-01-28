Израиль облегчил процедуру въезда для вакцинированных «Спутником V» россиян
Российские туристы, вакцинированные «Спутником V», смогут сдать анализ на антитела на территории России и предъявить его результаты при въезде в Израиль, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
При этом тест на антитела на территории России должен быт сделан в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. Российским туристам также будет необходимо заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения Израиля, затем они смогут получить зеленый сертификат до вылета в страну. Список утвержденных лабораторий должен быть опубликован на сайте минздрава Израиля на следующей неделе.
Министр туризма Израиля Йоэль Развозов в свою очередь сообщил, что облегчение процедуры въезда российских туристов является важным шагом к возобновлению регулярного авиасообщения между странами. Он выразил надежду, что в скором времени жители Израиля смогут также беспрепятственно въезжать в Россию.
9 января Израиль возобновил прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов. В страну смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.
Сегодня также стало известно, что российские туристы, вакцинированные «Спутником V», смогут посетить Филиппины с 10 февраля. Власти страны приняли решение открыть страну для всех иностранных туристов с прививкой от коронавируса , которая входит в число признанных в стране, и ПЦР-тестом. Российская вакцина «Спутник лайт» также признана в стране в качестве бустера.