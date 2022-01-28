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Израиль облегчил процедуру въезда для вакцинированных «Спутником V» россиян

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Российские туристы, вакцинированные «Спутником V», смогут сдать анализ на антитела на территории России и предъявить его результаты при въезде в Израиль, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 

При этом тест на антитела на территории России должен быт сделан в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. Российским туристам также будет необходимо заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения Израиля, затем они смогут получить зеленый сертификат до вылета в страну. Список утвержденных лабораторий должен быть опубликован на сайте минздрава Израиля на следующей неделе.

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов в свою очередь сообщил, что облегчение процедуры въезда российских туристов является важным шагом к возобновлению регулярного авиасообщения между странами. Он выразил надежду, что в скором времени жители Израиля смогут также беспрепятственно въезжать в Россию. 

9 января Израиль возобновил прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов. В страну смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.

Сегодня также стало известно, что российские туристы, вакцинированные «Спутником V», смогут посетить Филиппины с 10 февраля. Власти страны приняли решение открыть страну для всех иностранных туристов с прививкой от коронавируса , которая входит в число признанных в стране, и ПЦР-тестом. Российская вакцина «Спутник лайт» также признана в стране в качестве бустера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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