Израиль облегчил процедуру въезда для вакцинированных «Спутником V» россиян

9 января Израиль возобновил прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов. В страну смогут въехать люди, которые прошли полную вакцинацию не ранее чем за две недели до поездки и не позднее полугода. Также могут приехать в Израиль туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником V» не ранее чем за две недели до поездки.