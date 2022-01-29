Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах

В феврале также вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов, в конце января его подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет).