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Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России в феврале. В их числе закон об индексации маткапитала, защите прожиточного минимума от взысканий, о штрафах за загрязняющие выбросы и другие.

Володин анонсировал индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 руб., на второго — до 693 100 руб. С момента введения меры поддержки в 2007 г. выдано 11,6 млн сертификатов, в этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей, отметил Володин.

С 1 февраля также вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Граждане смогут подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — написал Володин в своем Telegram-канале.

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В феврале начнет действовать закон о штрафах за отсутствие контроля за выбросами загрязнений. Штрафы за несвоевременную передачу данных об источниках загрязнений, установку систем контроля с нарушениями и предоставление недостоверных сведений грозят должностным лицам (до 40 000 руб.) и юрлицам (до 200 000 руб.)

Закон о штрафах за отсутствие маркировки на табаке и алкогольных напитках повышает штрафы за оборот немаркированной продукции (до 500 000 руб. для юридических лиц) и вводит административную ответственность за ее перевозку.

Кроме того, в феврале вступят в силу законы о защите граждан при покупке квартиры и закон об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами и выплаты дохода по их паям. 

В феврале также вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов, в конце января его подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет).

В конце декабря Володин перечислил 10 самых важных законов, которые были приняты в 2021 г. и вступят в силу в январе. Они касаются увеличения материнского капитала, налогового вычета на спорт, «приземления» IT-гигантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных