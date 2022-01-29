Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России в феврале. В их числе закон об индексации маткапитала, защите прожиточного минимума от взысканий, о штрафах за загрязняющие выбросы и другие.
Володин анонсировал индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 руб., на второго — до 693 100 руб. С момента введения меры поддержки в 2007 г. выдано 11,6 млн сертификатов, в этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей, отметил Володин.
С 1 февраля также вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Граждане смогут подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.
«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — написал Володин в своем Telegram-канале.
В феврале начнет действовать закон о штрафах за отсутствие контроля за выбросами загрязнений. Штрафы за несвоевременную передачу данных об источниках загрязнений, установку систем контроля с нарушениями и предоставление недостоверных сведений грозят должностным лицам (до 40 000 руб.) и юрлицам (до 200 000 руб.)
Закон о штрафах за отсутствие маркировки на табаке и алкогольных напитках повышает штрафы за оборот немаркированной продукции (до 500 000 руб. для юридических лиц) и вводит административную ответственность за ее перевозку.
Кроме того, в феврале вступят в силу законы о защите граждан при покупке квартиры и закон об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами и выплаты дохода по их паям.
В феврале также вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов, в конце января его подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет).
В конце декабря Володин перечислил 10 самых важных законов, которые были приняты в 2021 г. и вступят в силу в январе. Они касаются увеличения материнского капитала, налогового вычета на спорт, «приземления» IT-гигантов.