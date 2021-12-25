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Володин рассказал о десяти вступающих в силу в 2022 году законах

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал 10 самых важных законов, которые были приняты в уходящем году и вступят в силу в январе 2022 г. Они касаются увеличения материнского капитала, налогового вычета на спорт, «приземления» IT-гигантов, перечислил Володин.

Спикер Госдумы рассказал также о законопроекте, который направлен на защиту людей, не желающих проходить биометрию. Отказ от процедуры не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В новом году в России ограничат выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. По словам Володина, этот закон призван защитить людей от попадания в «долговую ловушку». 

«Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — объяснил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

В десять важных по мнению Володина законов также вошли закон о выплатах на детей до трех лет, запрете работы зоопарков и цирков без лицензии, назначении пенсии по инвалидности без заявления, информировании о льготах, а также закон, который позволит вызывать экстренные службы по номеру 112 бесплатно из любого региона России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных