Володин рассказал о десяти вступающих в силу в 2022 году законах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал 10 самых важных законов, которые были приняты в уходящем году и вступят в силу в январе 2022 г. Они касаются увеличения материнского капитала, налогового вычета на спорт, «приземления» IT-гигантов, перечислил Володин.
Спикер Госдумы рассказал также о законопроекте, который направлен на защиту людей, не желающих проходить биометрию. Отказ от процедуры не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
В новом году в России ограничат выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. По словам Володина, этот закон призван защитить людей от попадания в «долговую ловушку».
«Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — объяснил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
В десять важных по мнению Володина законов также вошли закон о выплатах на детей до трех лет, запрете работы зоопарков и цирков без лицензии, назначении пенсии по инвалидности без заявления, информировании о льготах, а также закон, который позволит вызывать экстренные службы по номеру 112 бесплатно из любого региона России.