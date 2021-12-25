Володин рассказал о десяти вступающих в силу в 2022 году законах

В десять важных по мнению Володина законов также вошли закон о выплатах на детей до трех лет, запрете работы зоопарков и цирков без лицензии, назначении пенсии по инвалидности без заявления, информировании о льготах, а также закон, который позволит вызывать экстренные службы по номеру 112 бесплатно из любого региона России.