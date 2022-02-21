В Минцифры рассказали подробности оформления COVID-сертификата по антителам

В Минцифры посоветовали выбирать лабораторию, которая передает результаты анализа на госуслуги. На сдачу анализа нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии. Сертификат будет действовать полгода, а выдавать его будут по положительному тесту на антитела с любым их уровнем. Сертификат появится в личном кабинете на госуслугах на русском и английском языках.