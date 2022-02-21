В Минцифры рассказали подробности оформления COVID-сертификата по антителам
COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела можно оформить только один раз, сделать это смогут россияне, которые раньше не получали сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщили в Минцифры. Такие сертификаты можно оформить на Госуслугах с 21 февраля.
«Его (сертификат. – Ведомости) можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — говорится в сообщении.
В Минцифры посоветовали выбирать лабораторию, которая передает результаты анализа на госуслуги. На сдачу анализа нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии. Сертификат будет действовать полгода, а выдавать его будут по положительному тесту на антитела с любым их уровнем. Сертификат появится в личном кабинете на госуслугах на русском и английском языках.
Также Минцифры и Минздрав добавили на портал госуслуг функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет документ можно получить в МФЦ, а после – на портале, если у ребенка есть подтвержденная учетная запись.