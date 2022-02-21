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В Минцифры рассказали подробности оформления COVID-сертификата по антителам

Ведомости

COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела можно оформить только один раз, сделать это смогут россияне, которые раньше не получали сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщили в Минцифры. Такие сертификаты можно оформить на Госуслугах с 21 февраля.

«Его (сертификат. – Ведомости) можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — говорится в сообщении.

В Минцифры посоветовали выбирать лабораторию, которая передает результаты анализа на госуслуги. На сдачу анализа нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии. Сертификат будет действовать полгода, а выдавать его будут по положительному тесту на антитела с любым их уровнем. Сертификат появится в личном кабинете на госуслугах на русском и английском языках.

Также Минцифры и Минздрав добавили на портал госуслуг функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет документ можно получить в МФЦ, а после – на портале, если у ребенка есть подтвержденная учетная запись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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