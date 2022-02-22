Австрия разрешила въезд россиянам по ПЦР-тестам на COVID-19
Въезд в Австрию туристам, в том числе из России, теперь возможен при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, следует из сообщения на сайте Федерального министерства социального обеспечения и здравоохранения. Новые правила въезда в страну были одобрены в рамках смягчения действующих в стране ограничений.
Въезд в Австрию с конца декабря 2021 г. был разрешен только для переболевших и привитых зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами по правилу «2П+» — привитые ими дважды или переболевшие должны были иметь при себе дополнительно ПЦР-тест или быть привиты бустерной дозой.
Пока действовало это правило, россияне могли прибывать в страну только при предъявлении справки о перенесенном в течение полугода до въезда заболевании. Власти страны принимали соответствующие справки на английском языке, которые можно было оформить на сайте «Госуслуги». Также было необходимо соблюдать обязательный карантин до повторного отрицательного теста.
В сообщении Минздрава говорится, что австрийские власти решили пересмотреть это правило, оценив текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. Теперь въезд в страну станет возможен по австрийскому правилу «3П» — «привит, переболел, протестирован», то есть въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, выздоровел после заболевания COVID-19 или получил отрицательный результат теста. Российские вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V», не входят в список одобренных в стране.
Исключениями из новых правил стали регионы, где в настоящее время распространяются мутации коронавируса. Пока минздрав страны не внес в этом список конкретные страны. С середины февраля в стране поэтапно снимают ограничения. С 5 марта планируется отменить ограничения на посещение всех заведений при наличии соответствующих сертификатов. Время работы ресторанов не будет ограничено. Масочный режим останется обязательным только в супермаркетах, аптеках, банках и отделениях почты.