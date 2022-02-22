Австрия разрешила въезд россиянам по ПЦР-тестам на COVID-19

В сообщении Минздрава говорится, что австрийские власти решили пересмотреть это правило, оценив текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. Теперь въезд в страну станет возможен по австрийскому правилу «3П» — «привит, переболел, протестирован», то есть въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, выздоровел после заболевания COVID-19 или получил отрицательный результат теста. Российские вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V», не входят в список одобренных в стране.