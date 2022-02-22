Минприроды уточнило правила выброса старой бытовой техники в мусорные баки
Частные лица после 1 марта могут выбрасывать старую бытовую технику в мусорные баки, ограничения затронут только юридических лиц и предпринимателей, сообщила пресс-служба Минприроды.
«С 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку», — пояснили в пресс-службе. В сообщении также говорится, что информация о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует действительности.
С 1 марта, согласно приказу Минприроды, перечень вещей, которые нельзя выбрасывать в мусорные баки, будет дополнен бытовой техникой, системными блоками компьютеров, платами и жесткими дисками. Все указанные предметы нужно будет сдавать на утилизацию, например в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины, которые принимают товары на переработку.
За нарушения предусмотрены штрафы. Так, для организаций они будут составлять 100 000-250 000 руб. При повторном нарушении сумма повышается до 250 000-400 000 руб. Если же в результате несоблюдения требований будет нанесен ущерб людям или окружающей среде, штраф составит 400 000-500 000 руб. соответственно.
С 2021 г. в России действует норма, в соответствии с которой на свалку запрещено вывозить 182 вида товаров, включая ртутные лампы, термометры, автомобильные шины, телефоны и аккумуляторы. Выкидывать в мусорные баки также нельзя строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы и лампочки. Старую мебель нельзя складывать в контейнер, но можно оставлять рядом с ним на площадке для крупных отходов.