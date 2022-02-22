В России за сутки выявили 135 172 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 135 172 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 1 февраля. Умерли от последствий коронавируса 796 заболевших.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 15 657 928 случаев коронавируса. 12 657 025 пациентов выздоровели от COVID-19, 347 031 человек скончался.
В Москве за сутки выявили 4250 случаев заражения – показатель снижается шестой день подряд. 646 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 499 человек находятся на ИВЛ.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 6575 случаев, Красноярском крае – 5650, Новосибирской области – 5128, Пермском крае – 4599, Башкортостане – 4302 случая.
По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 59,7% — показатель снижается вторую неделю подряд. Прививки первым компонентом вакцины сделали 86,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 82,6 млн человек.