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В России за сутки выявили 135 172 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 135 172 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 1 февраля. Умерли от последствий коронавируса 796 заболевших.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 15 657 928 случаев коронавируса. 12 657 025 пациентов выздоровели от COVID-19, 347 031 человек скончался.

В Москве за сутки выявили 4250 случаев заражения – показатель снижается шестой день подряд. 646 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 499 человек находятся на ИВЛ.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 6575 случаев, Красноярском крае – 5650, Новосибирской области – 5128, Пермском крае – 4599, Башкортостане – 4302 случая.

По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 59,7% — показатель снижается вторую неделю подряд. Прививки первым компонентом вакцины сделали 86,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 82,6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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