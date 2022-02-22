Зюганов сообщил об улучшении состояния Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, сообщил глава КПФР Геннадий Зюганов на заседании фракции в Госдуме. Жириновский был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля, позднее в эту больницу попал и Зюганов.
«Жириновский поправляется», — заявил Зюганов (цитата по «РИА Новости»). Накануне об улучшении состояния здоровья политика сообщили в ЛДПР.
10 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован. Telegram-канал Mash сообщил, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР были поражены 50-75% легких и развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 21 февраля в пресс-службе ЛДПР рассказали, что политик медленно идет на поправку.
В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от коронавируса: три укола «Спутником V», еще три – «Эпиваккороной», два – «Ковиваком». По словам источника «Коммерсанта», близкого к Минздраву, политик почувствовал недомогание за несколько недель до госпитализации, получил положительный результат ПЦР-теста, но скрыл болезнь, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.