Мишустин назвал разговоры о победе над коронавирусом преждевременными

«В условиях пандемии весь мир живёт уже более двух лет, вирус меняется. Сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом, как известно, является «омикрон», однако эксперты предупреждают, что могут появляться и новые мутации. Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побеждён», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.