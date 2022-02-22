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Мишустин назвал разговоры о победе над коронавирусом преждевременными

Ведомости

Эксперты предупреждают о возможном появлении новых мутаций COVID-19, поэтому пока рано утверждать, что распространение штамма «омикрон» приведет к победе над вирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«В условиях пандемии весь мир живёт уже более двух лет, вирус меняется. Сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом, как известно, является «омикрон», однако эксперты предупреждают, что могут появляться и новые мутации. Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он окончательно побеждён», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Премьер-министр также объявил, что правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд руб. на специальные соцвыплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах. «Оказывая помощь заболевшим ковидом, медики зачастую рискуют собственным здоровьем. Федеральное финансирование позволит обеспечить предоставление специальных выплат», — добавил он. 

В начале февраля Мишустин сообщил, что кабмин выделит 600 млн руб. на оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, которых привлекают для помощи больницам в борьбе с коронавирусом. Тогда он подчеркнул, что из-за новой волны заболеваемости значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому необходимо дополнительно привлекать студентов медицинских вузов и колледжей для работы с пациентами.

В конце января правительство выделило более 7,3 млрд руб. на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), из-за распространения штамма «омикрон» и нагрузки на амбулаторное звено.

По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 135 172 случая заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным с 1 февраля. Умерли от последствий коронавируса 796 заболевших. За весь период пандемии в России зарегистрировали 15 657 928 случаев коронавируса. 12 657 025 пациентов выздоровели от COVID-19, 347 031 человек скончался.

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 59,7% — показатель снижается вторую неделю подряд. Прививки первым компонентом вакцины сделали 86,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 82,6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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