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Общество

Заммэра Москвы сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, число заболевших уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковыми значениями, а число госпитализаций снизилось на 30%, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков», — сообщила Ракова.

Она отметила, что часть стационаров Москвы вернется к плановой работе. В городе свободно около 45% коечного фонда, в том числе за счет работы резервных госпиталей, добавила Ракова. Больницы начнут оказывать плановую помощь через две недели после специализированной санитарной обработки и тестирования медиков на коронавирус. Медицинская помощь будет доступна по всем профилям, в том числе по хирургии, травматологии, кардиологии, терапии, неврологии, ортопедии, сосудистой хирургии, эндокринологии, урологии, гинекологии и т. д.

Также к обычной работе вернутся восемь КТ-центров, которые сейчас принимают пациентов с COVID-19. Поликлиники в Москве продолжат работать в усиленном режиме по новому алгоритму оказания помощи пациентам с симптомами ОРВИ. Для таких пациентов организовали отдельные входы и изолированные помещения. Все посетители до приема врача сдают экспресс-тесты на коронавирус. Врачи принимают пациентов по предварительной записи онлайн и без записи, добавила Ракова.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве зарегистрировали 4997 случаев заражения коронавирусом – показатель снижается пятый день подряд. На пике показатель превышал 26 000 случаев заражения. В целом по России было выявлено 152 337 случаев заражения за сутки. Показатель стал минимальным со 2 февраля. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 56,2%, в целом по стране – 59,7% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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