Заммэра Москвы сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе

Она отметила, что часть стационаров Москвы вернется к плановой работе. В городе свободно около 45% коечного фонда, в том числе за счет работы резервных госпиталей, добавила Ракова. Больницы начнут оказывать плановую помощь через две недели после специализированной санитарной обработки и тестирования медиков на коронавирус. Медицинская помощь будет доступна по всем профилям, в том числе по хирургии, травматологии, кардиологии, терапии, неврологии, ортопедии, сосудистой хирургии, эндокринологии, урологии, гинекологии и т. д.