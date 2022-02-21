Заммэра Москвы сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе
Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, число заболевших уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковыми значениями, а число госпитализаций снизилось на 30%, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков», — сообщила Ракова.
Она отметила, что часть стационаров Москвы вернется к плановой работе. В городе свободно около 45% коечного фонда, в том числе за счет работы резервных госпиталей, добавила Ракова. Больницы начнут оказывать плановую помощь через две недели после специализированной санитарной обработки и тестирования медиков на коронавирус. Медицинская помощь будет доступна по всем профилям, в том числе по хирургии, травматологии, кардиологии, терапии, неврологии, ортопедии, сосудистой хирургии, эндокринологии, урологии, гинекологии и т. д.
Также к обычной работе вернутся восемь КТ-центров, которые сейчас принимают пациентов с COVID-19. Поликлиники в Москве продолжат работать в усиленном режиме по новому алгоритму оказания помощи пациентам с симптомами ОРВИ. Для таких пациентов организовали отдельные входы и изолированные помещения. Все посетители до приема врача сдают экспресс-тесты на коронавирус. Врачи принимают пациентов по предварительной записи онлайн и без записи, добавила Ракова.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве зарегистрировали 4997 случаев заражения коронавирусом – показатель снижается пятый день подряд. На пике показатель превышал 26 000 случаев заражения. В целом по России было выявлено 152 337 случаев заражения за сутки. Показатель стал минимальным со 2 февраля. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 56,2%, в целом по стране – 59,7% при цели в 80%.