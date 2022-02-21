ВОЗ допустила окончание пандемии в 2022 году

«Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число зараженных значит, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда "омикрон" обойдет весь земной шар», — рассказала представитель ВОЗ в России.