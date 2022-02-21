ВОЗ допустила окончание пандемии в 2022 году
В случае если после окончания вспышки штамма «омикрон» не возникнет новых штаммов, пандемия закончится уже в 2022 г. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Войнович.
«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 г.», — сказала Войнович. При этом она отметила, что окончание пандемии означает окончание больших всплесков заболевания коронавирусом.
«Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число зараженных значит, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда "омикрон" обойдет весь земной шар», — рассказала представитель ВОЗ в России.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости коронавирусом, на 21 февраля в мире было выявлено более 424 млн заражений вирусом, скончались около 5,9 млн человек. Больше всего случаев было выявлено в США (78,5 млн, скончались более 935 000 человек), Бразилии (28,3 млн, скончались около 645 000 человек), Индии (42,9 млн случаев, скончались около 512 000 человек) и России (выявлено 15,1 млн случаев, скончались около 339 000 человек).
За последние сутки в России зарегистрировали 152 337 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным со 2 февраля. Умерли от COVID-19 735 пациентов.