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Общество

Иностранцам разрешили оформлять COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг

Ведомости

Иностранные граждане смогут оформить COVID-сертификаты на основании результатов теста на антитела на портале государственных услуг, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Тест на антитела IgG (S-белок) нужно сдать в лаборатории, расположенной в России и подключенной к системе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Результаты исследования должны быть переданы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Чтобы получить сертификат, иностранцу нужно указать фамилию, имя, отчество, пол, номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении, дату рождения, а также адрес электронной почты (если он есть).

Для формирования справки на сайте госуслуг нужно на специальной странице ввести свои данные, а также номер заказа проведенного лабораторного исследования. После документ будет создан автоматически на русском и английском языках. Его можно будет направить на электронную почту иностранного гражданина либо выгрузить в формате PDF.

С 21 февраля в России начали действовать новые правила получения COVID-сертификатов. Теперь их начали выдавать россиянам на основе результатов теста на антитела. Граждане могут оформить сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 при наличии положительного теста на антитела.

Документ содержит информацию о методе и дате проведения исследования, а также о проводившей его организации. Процедура оформления документа занимает не более трех календарных дней, гражданам нужно лишь подать заявление на портале госуслуг и предоставить результаты анализов. Срок действия сертификата составит шесть месяцев.

COVID-сертификат по антителам можно оформить только один раз, сделать это смогут те, кто раньше не получал сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщили в Минцифры. Также Минцифры и Минздрав добавили на портал госуслуг функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет документ можно получить в МФЦ, а после — на портале, если у ребенка есть подтвержденная учетная запись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных