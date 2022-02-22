Иностранцам разрешили оформлять COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг
Иностранные граждане смогут оформить COVID-сертификаты на основании результатов теста на антитела на портале государственных услуг, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Тест на антитела IgG (S-белок) нужно сдать в лаборатории, расположенной в России и подключенной к системе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Результаты исследования должны быть переданы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Чтобы получить сертификат, иностранцу нужно указать фамилию, имя, отчество, пол, номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении, дату рождения, а также адрес электронной почты (если он есть).
Для формирования справки на сайте госуслуг нужно на специальной странице ввести свои данные, а также номер заказа проведенного лабораторного исследования. После документ будет создан автоматически на русском и английском языках. Его можно будет направить на электронную почту иностранного гражданина либо выгрузить в формате PDF.
С 21 февраля в России начали действовать новые правила получения COVID-сертификатов. Теперь их начали выдавать россиянам на основе результатов теста на антитела. Граждане могут оформить сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 при наличии положительного теста на антитела.
Документ содержит информацию о методе и дате проведения исследования, а также о проводившей его организации. Процедура оформления документа занимает не более трех календарных дней, гражданам нужно лишь подать заявление на портале госуслуг и предоставить результаты анализов. Срок действия сертификата составит шесть месяцев.
COVID-сертификат по антителам можно оформить только один раз, сделать это смогут те, кто раньше не получал сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщили в Минцифры. Также Минцифры и Минздрав добавили на портал госуслуг функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет документ можно получить в МФЦ, а после — на портале, если у ребенка есть подтвержденная учетная запись.