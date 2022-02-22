Иностранцам разрешили оформлять COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг

COVID-сертификат по антителам можно оформить только один раз, сделать это смогут те, кто раньше не получал сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщили в Минцифры. Также Минцифры и Минздрав добавили на портал госуслуг функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет документ можно получить в МФЦ, а после — на портале, если у ребенка есть подтвержденная учетная запись.