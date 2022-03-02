В России за сутки выявили 97 455 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 97 455 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд не превышает отметку в 100 000. За сутки 784 пациента скончались от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 16 592 824 заболевших. 13 931 995 пациентов выздоровели от COVID-19, 353 230 – умерли.
В Москве за сутки выявили 3024 новых случая – предыдущие два дня показатель не превышал 3000. 386 пациентов были госпитализированы за сутки с коронавирусом, 5203 – выздоровели.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Свердловской области – 4868 случаев, Санкт-Петербурге – 4514, Самарской области – 4061, Башкортостане – 3352, Нижегородской области – 3099 случаев.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,8% при цели в 80%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается в 75 регионах России, а растет в шести. По ее словам, 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», добавила она.