Офис Erasmus+ не подтвердил массовое отчисление российских студентов за рубежом

Омбудсмен добавила, что в соцсетях «обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», а европейцы и граждане США «винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские». «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — подчеркивала она.