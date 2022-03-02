Офис Erasmus+ не подтвердил массовое отчисление российских студентов за рубежом
Информация о массовых отчислениях российских студентов в зарубежных вузах не подтверждается, передает ТАСС со ссылкой на представителя офиса программы ЕС по студенческим обменам Erasmus+.
«Мы на связи с российскими вузами, с международными службами, они говорят, что нет таких случаев. С иностранными студентами, которые находятся в настоящее время в России, тоже все в порядке», — сообщил собеседник агентства. По его словам, есть случаи, когда из России уезжают иностранные студенты. Это происходит по двум причинам: либо их отзывают вузы, либо они уезжают по собственному желанию.
«Мы также получили информацию, что международная мобильность в Германии замораживается — это на будущее. Планируемое сотрудничество замораживается, что касается текущей мобильности, то все идет, как это было запланировано», — добавил представитель офиса Erasmus+. В завершение разговора он добавил, что пока нет информации о прекращении работы программы в России, подача заявок продолжается.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков договорились о совместной работе по защите прав российских студентов, которых, по их информации, отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств в связи с ситуацией на Украине. В ведомстве заверили, что все отчисленные студенты смогут продолжить обучение в России бесплатно.
Омбудсмен добавила, что в соцсетях «обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», а европейцы и граждане США «винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские». «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — подчеркивала она.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сроки проведения военной операции будет определять сам Путин. На Украине объявлено военное положение.