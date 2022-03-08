Правительство запретило вывозить из России иностранные медизделия
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Согласно документу, из России нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциями, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры.
«Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств», — сообщили в правительстве.
В постановлении говорится, что запрет не повлияет на вывоз товаров с целью обеспечения деятельности воинских формирований России, находящихся на территории иностранных государств, российских организаций в Байконуре и на архипелаге Шпицберген.
Кроме того, запрет не распространяется на вывоз медизделий с целью «перемещения в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории России, а также товаров России, перемещаемых между частями территории России через территории иностранных государств».
Запрет на вывоз медицинских изделий из страны будет действовать до 31 декабря 2022 г.
Импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70% после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России, сообщали «Ведомостям» участники рынка.