Кадыров отменил все коронавирусные ограничения в Чечне

Ранее, помимо масочного режима, который введен Роспотребнадзором по всей России, в Чечне действовал ряд ограничений. Например, посетить заведения общепита, торговые центры, организации по предоставлению различных услуг и госучреждения можно было лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, QR-кода переболевшего или вакцинированного или справки о медотводе от прививки. Кроме того, лица старше 65 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями должны были работать удаленно.