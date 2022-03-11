Кадыров отменил все коронавирусные ограничения в Чечне
Все ограничительные меры, действовавшие в Чечне для борьбы с распространением коронавируса, отменяются, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — сказал он, его слова приводит агентство «Грозный информ».
Кадыров принял это решение после того, как выслушал доклад руководителя регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова. Тот назвал эпидемиологическую обстановку в республике благополучной и отметил, что в некоторые дни прирост новых заболевших COVID-19 уже не наблюдается.
Ранее, помимо масочного режима, который введен Роспотребнадзором по всей России, в Чечне действовал ряд ограничений. Например, посетить заведения общепита, торговые центры, организации по предоставлению различных услуг и госучреждения можно было лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, QR-кода переболевшего или вакцинированного или справки о медотводе от прививки. Кроме того, лица старше 65 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями должны были работать удаленно.
По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Чечне выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент с COVID-19. При этом пока не было ни одного дня, когда бы в республике не обнаружились новые инфицированные. Однако с конца февраля суточный прирост умерших действительно бывает нулевым.
За все время пандемии коронавирус обнаружили у 42 533 жителей Чечни, из которых 33 590 выздоровели, 1073 умерли, остальные болеют в настоящий момент. Уровень коллективного иммунитета в республике, по состоянию на 4 марта, составлял 28,3% при цели в 80%.