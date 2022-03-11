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Кадыров отменил все коронавирусные ограничения в Чечне

Ведомости

Все ограничительные меры, действовавшие в Чечне для борьбы с распространением коронавируса, отменяются, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — сказал он, его слова приводит агентство «Грозный информ».

Кадыров принял это решение после того, как выслушал доклад руководителя регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова. Тот назвал эпидемиологическую обстановку в республике благополучной и отметил, что в некоторые дни прирост новых заболевших COVID-19 уже не наблюдается.

Ранее, помимо масочного режима, который введен Роспотребнадзором по всей России, в Чечне действовал ряд ограничений. Например, посетить заведения общепита, торговые центры, организации по предоставлению различных услуг и госучреждения можно было лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, QR-кода переболевшего или вакцинированного или справки о медотводе от прививки. Кроме того, лица старше 65 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями должны были работать удаленно.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Чечне выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент с COVID-19. При этом пока не было ни одного дня, когда бы в республике не обнаружились новые инфицированные. Однако с конца февраля суточный прирост умерших действительно бывает нулевым.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 42 533 жителей Чечни, из которых 33 590 выздоровели, 1073 умерли, остальные болеют в настоящий момент. Уровень коллективного иммунитета в республике, по состоянию на 4 марта, составлял 28,3% при цели в 80%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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