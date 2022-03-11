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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал ниже 54%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 11 марта снизился с 56 до 53,6% за неделю, сообщается на сайте оперативного штаба. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%. Снижение коллективного иммунитета наблюдается шестую неделю подряд. 

По данным оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом препаратов против коронавируса в стране провели 88 277 878 раз, а полный цикл вакцинации — 84 489 088 раз.

Лидерство по коллективному иммунитету среди среди регионов России по-прежнему удерживает Санкт-Петербург. На сегодняшний день это единственный российский субъект, где этот показатель преодолел отметку в 80%, несмотря на недельное снижение на 2,9%. 

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, общероссийский показатель падает ввиду утраты иммунитета привитыми и переболевшими более шести месяцев назад гражданами. Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в России рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, которая учитывает переболевших COVID-19 людей, привитых и ревакцинированных.

За последние сутки в России зарегистрировали 50 743 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За весь период в России выявили 17 242 043 случая заражения. 15 194 927 пациентов вылечились от COVID-19 за этот период, 359 585 – скончались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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