Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал ниже 54%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 11 марта снизился с 56 до 53,6% за неделю, сообщается на сайте оперативного штаба. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%. Снижение коллективного иммунитета наблюдается шестую неделю подряд.