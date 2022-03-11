Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал ниже 54%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 11 марта снизился с 56 до 53,6% за неделю, сообщается на сайте оперативного штаба. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%. Снижение коллективного иммунитета наблюдается шестую неделю подряд.
По данным оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом препаратов против коронавируса в стране провели 88 277 878 раз, а полный цикл вакцинации — 84 489 088 раз.
Лидерство по коллективному иммунитету среди среди регионов России по-прежнему удерживает Санкт-Петербург. На сегодняшний день это единственный российский субъект, где этот показатель преодолел отметку в 80%, несмотря на недельное снижение на 2,9%.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, общероссийский показатель падает ввиду утраты иммунитета привитыми и переболевшими более шести месяцев назад гражданами. Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в России рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, которая учитывает переболевших COVID-19 людей, привитых и ревакцинированных.
За последние сутки в России зарегистрировали 50 743 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За весь период в России выявили 17 242 043 случая заражения. 15 194 927 пациентов вылечились от COVID-19 за этот период, 359 585 – скончались.