Роскомнадзор сообщил дату начала блокировки Instagram
Роскомнадзор решил дать пользователям Instagram дополнительное время для переноса данных в другие соцсети и заблокирует сервис в полночь 14 марта, следует из сообщения ведомства.
«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.
В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности.