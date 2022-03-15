Крупнейшее водохранилище Крыма заполнилось водой более чем на 90%
Самое крупное крымское водохранилище — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7%, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства правительства Севастополя.
«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60,857 млн кубометров, максимальный объем — 64,2 млн кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 г., но и в 2023 г.», — сообщили в пресс-службе.
Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 г. Его объем изначально составлял 33,2 млн кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 г. достиг 64,2 млн кубометров.
3 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после того, как российские военные подорвали дамбу, сооруженную Украиной в 2014 г. Он также отметил, что продолжается обследование русла и подготовка гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым.
Российские военные в ходе спецоперации на Украине вышли к Херсону, что позволило разблокировать канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.