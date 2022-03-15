Крупнейшее водохранилище Крыма заполнилось водой более чем на 90%

Российские военные в ходе спецоперации на Украине вышли к Херсону, что позволило разблокировать канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.