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Крупнейшее водохранилище Крыма заполнилось водой более чем на 90%

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Самое крупное крымское водохранилище — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7%, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60,857 млн кубометров, максимальный объем — 64,2 млн кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 г., но и в 2023 г.», — сообщили в пресс-службе.

Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 г. Его объем изначально составлял 33,2 млн кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 г. достиг 64,2 млн кубометров.

3 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после того, как российские военные подорвали дамбу, сооруженную Украиной в 2014 г. Он также отметил, что продолжается обследование русла и подготовка гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине вышли к Херсону, что позволило разблокировать канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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