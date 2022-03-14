В Крыму сообщили о сухопутном коридоре между полуостровом и Донбассом
Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором по территории Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера правительства полуострова Георгия Мурадова.
По его словам, удалось взять под контроль автомобильную дорогу от Крыма до Мариуполя — именно эта трасса поможет в доставке гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР. «Дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул Мурадов.
Вице-премьер отметил, что трасса станет «залогом будущего для всего региона» и уже сейчас необходимо задуматься о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты полуострова и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск.
3 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после того, как российские военные подорвали дамбу, сооруженную Украиной в 2014 г. Он также отметил, что продолжается обследование русла и подготовка гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым.
Российские военные в ходе спецоперации на Украине вышли к Херсону, что позволило разблокировать канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.