В Крыму сообщили о сухопутном коридоре между полуостровом и Донбассом

По его словам, удалось взять под контроль автомобильную дорогу от Крыма до Мариуполя — именно эта трасса поможет в доставке гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР. «Дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул Мурадов.