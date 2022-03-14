Газета
Политика

В Крыму сообщили о сухопутном коридоре между полуостровом и Донбассом

Ведомости

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором по территории Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера правительства полуострова Георгия Мурадова.

По его словам, удалось взять под контроль автомобильную дорогу от Крыма до Мариуполя — именно эта трасса поможет в доставке гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР. «Дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер отметил, что трасса станет «залогом будущего для всего региона» и уже сейчас необходимо задуматься о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты полуострова и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск.

3 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после того, как российские военные подорвали дамбу, сооруженную Украиной в 2014 г. Он также отметил, что продолжается обследование русла и подготовка гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине вышли к Херсону, что позволило разблокировать канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: ТАСС: в Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных