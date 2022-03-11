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ТАСС: в Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141

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Беспилотник Ту-141, запущенный с территории Украины, упал в Крыму в районе города Красноперекопска недалеко от государственной границы, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как подчеркнул собеседник агентства, было зафиксировано два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки. «Первый из них упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км», — заключил собеседник.

Ранее сегодня президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что беспилотник, запущенный с территории Украины, потерпел крушение в Загребе. Глава государства назвал случившееся «серьезным инцидентом», но при этом призвал граждан к спокойствию. 

По словам Милановича, объект более 40 минут летел над Венгрией, после чего оказался в Хорватии, проведя в воздушном пространстве республики менее семи минут. Затем он «рухнул» в районе Яруны. В результате происшествия никто не пострадал. Хорватский лидер также подчеркнул, что, к сожалению, такие инциденты имеют место во время военных конфликтов.

Сейчас на Украине объявлено военное положение в связи со специальной операцией, которую проводит там Россия. Она началась 24 февраля, целью Москвы президент Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Президент Хорватии рассказал об упавшем в стране беспилотнике с Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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