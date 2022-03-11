ТАСС: в Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141
Беспилотник Ту-141, запущенный с территории Украины, упал в Крыму в районе города Красноперекопска недалеко от государственной границы, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как подчеркнул собеседник агентства, было зафиксировано два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки. «Первый из них упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км», — заключил собеседник.
Ранее сегодня президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что беспилотник, запущенный с территории Украины, потерпел крушение в Загребе. Глава государства назвал случившееся «серьезным инцидентом», но при этом призвал граждан к спокойствию.
По словам Милановича, объект более 40 минут летел над Венгрией, после чего оказался в Хорватии, проведя в воздушном пространстве республики менее семи минут. Затем он «рухнул» в районе Яруны. В результате происшествия никто не пострадал. Хорватский лидер также подчеркнул, что, к сожалению, такие инциденты имеют место во время военных конфликтов.
Сейчас на Украине объявлено военное положение в связи со специальной операцией, которую проводит там Россия. Она началась 24 февраля, целью Москвы президент Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.