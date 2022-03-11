Президент Хорватии рассказал об упавшем в стране беспилотнике с Украины
Беспилотник, запущенный с Украины, сегодня потерпел крушение в Загребе, сообщил на пресс-конференции президент Хорватии Зоран Миланович. Глава государства назвал случившееся «серьезным инцидентом», но при этом призвал граждан к спокойствию.
«Беспилотник вылетел с территории Украины, пролетел на высоте 1300 м со скоростью более 500 узлов — это что-то меньше 1000 км/ч, это скорость коммерческого, пассажирского самолета — и разбился в Загребе, когда у него кончилось топливо», — сказал он.
По словам Милановича, объект более 40 минут летел над Венгрией, после чего оказался в Хорватии, проведя в воздушном пространстве республики менее семи минут. Затем он «рухнул» в районе Яруны. В результате происшествия никто не пострадал.
Президент отметил, что беспилотник, вероятно, не был направлен против Хорватии. Миланович указал на необходимость сохранять спокойствие и с сожалением пояснил, что при военных конфликтах подобное может происходить. Политик также задался вопросом, как получилось, что беспилотник провел в воздушном пространстве НАТО почти час и никто его не заметил.
Сейчас на Украине объявлено военное положение в связи со специальной операцией, которую проводит там Россия. Она началась 24 февраля, целью Москвы президент Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.