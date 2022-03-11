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Президент Хорватии рассказал об упавшем в стране беспилотнике с Украины

Ведомости

Беспилотник, запущенный с Украины, сегодня потерпел крушение в Загребе, сообщил на пресс-конференции президент Хорватии Зоран Миланович. Глава государства назвал случившееся «серьезным инцидентом», но при этом призвал граждан к спокойствию. 

«Беспилотник вылетел с территории Украины, пролетел на высоте 1300 м со скоростью более 500 узлов — это что-то меньше 1000 км/ч, это скорость коммерческого, пассажирского самолета — и разбился в Загребе, когда у него кончилось топливо», — сказал он.

По словам Милановича, объект более 40 минут летел над Венгрией, после чего оказался в Хорватии, проведя в воздушном пространстве республики менее семи минут. Затем он «рухнул» в районе Яруны. В результате происшествия никто не пострадал. 

Президент отметил, что беспилотник, вероятно, не был направлен против Хорватии. Миланович указал на необходимость сохранять спокойствие и с сожалением пояснил, что при военных конфликтах подобное может происходить. Политик также задался вопросом, как получилось, что беспилотник провел в воздушном пространстве НАТО почти час и никто его не заметил. 

Сейчас на Украине объявлено военное положение в связи со специальной операцией, которую проводит там Россия. Она началась 24 февраля, целью Москвы президент Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных