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Прокуратура потребовала приговорить Навального к 13 годам колонии

Ведомости

Прокуратура потребовала приговорить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 13 годам колонии, а также штрафу в 1,2 млн руб. по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщает ТАСС.

Заседания по делу Навального проходят в исправительной колонии №2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание по «делу Ив Роше». Срок в 2,8 года лишения свободы ему назначили в начале 2021 г.

Всего дело в отношении Навального состоит из шести эпизодов. Четыре касаются мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и связаны с пожертвованиями в Фонд борьбы с коррупцией (признан НКО-иностранным агентом и экстремистской организацией, ликвидирован).

Потерпевшими по ним выступают четыре человека, которые в период 2011–2021 гг. отправляли пожертвования в фонды, учрежденные Навальным. Всего эти четверо перечислили организации Навального 2,7 млн руб., которые, по версии следствия, пошли не на борьбу с коррупцией (заявлена в названии организации), а на «иные цели»: часть денег он потратил на себя, а еще часть – на создание экстремистского сообщества.

Еще два эпизода в отношении Навального касаются неуважения к суду (ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК). Его, по версии следствия, он проявил во время прошедшего зимой 2021 г. суда о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Во время того процесса Навальный получил от судьи Веры Акимовой более десятка замечаний. Ни по одному из пунктов обвинений Навальный вины не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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