Прокуратура потребовала приговорить Навального к 13 годам колонии

Потерпевшими по ним выступают четыре человека, которые в период 2011–2021 гг. отправляли пожертвования в фонды, учрежденные Навальным. Всего эти четверо перечислили организации Навального 2,7 млн руб., которые, по версии следствия, пошли не на борьбу с коррупцией (заявлена в названии организации), а на «иные цели»: часть денег он потратил на себя, а еще часть – на создание экстремистского сообщества.