Прокуратура потребовала приговорить Навального к 13 годам колонии
Прокуратура потребовала приговорить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 13 годам колонии, а также штрафу в 1,2 млн руб. по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщает ТАСС.
Заседания по делу Навального проходят в исправительной колонии №2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание по «делу Ив Роше». Срок в 2,8 года лишения свободы ему назначили в начале 2021 г.
Всего дело в отношении Навального состоит из шести эпизодов. Четыре касаются мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и связаны с пожертвованиями в Фонд борьбы с коррупцией (признан НКО-иностранным агентом и экстремистской организацией, ликвидирован).
Потерпевшими по ним выступают четыре человека, которые в период 2011–2021 гг. отправляли пожертвования в фонды, учрежденные Навальным. Всего эти четверо перечислили организации Навального 2,7 млн руб., которые, по версии следствия, пошли не на борьбу с коррупцией (заявлена в названии организации), а на «иные цели»: часть денег он потратил на себя, а еще часть – на создание экстремистского сообщества.
Еще два эпизода в отношении Навального касаются неуважения к суду (ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК). Его, по версии следствия, он проявил во время прошедшего зимой 2021 г. суда о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Во время того процесса Навальный получил от судьи Веры Акимовой более десятка замечаний. Ни по одному из пунктов обвинений Навальный вины не признал.