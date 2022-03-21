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На химзаводе в Сумской области Украины произошла утечка аммиака

Ведомости

Утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром» в Сумской области Украины, сообщил в свое Telegram-канале глава администрации региона Дмитрий Живицкий.

Область поражения, по словам главы региона, составляет 2,5 км. «Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: с. Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)», — сообщил Живицкий. 

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. По его словам, в подразделениях российских Вооруженных сил, принимающих участие в операции, «нет и не может быть химических боеприпасов». Позже пресс-служба СБУ опубликовала заявление, в котором отрицаются любые попытки устроить провокации с применением ядовитых веществ.

Население города Сумы составляет 250 тыс. человек. «Сумыхимпром» — это энергохимический комплекс, промышленная площадка которого занимает 226 га. По собственным данным предприятия, оно расположено на северо-востоке Украины и имеет статус базового предприятия химической отрасли промышленности по производству фосфорных минеральных удобрений.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации с использованием ядовитых веществ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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