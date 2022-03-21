На химзаводе в Сумской области Украины произошла утечка аммиака

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. По его словам, в подразделениях российских Вооруженных сил, принимающих участие в операции, «нет и не может быть химических боеприпасов». Позже пресс-служба СБУ опубликовала заявление, в котором отрицаются любые попытки устроить провокации с применением ядовитых веществ.